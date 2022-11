Margot Bouwman: 'Ik gun ons vak een innovatief imago'

Deze week was strateeg Margot Bouwman, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Bouwman over haar week: 'Met mijn picks van the day zet ik nieuwe merken en nieuwe communicatie-experimenten in het zonnetje. Omdat ze kennis toevoegen aan de marketingmodellen en theorieën die op dit moment gebruikt worden in de praktijk, onderwijs of wetenschap. Of deze zelfs compleet op hun kop zetten. Op dit moment zijn Ko Floor, Fred van Raaij en ik druk bezig met de nieuwe editie van ons boek Marketingcommunicatiestrategie. De nieuwe editie verschijnt in het voorjaar van 2023. De picks of the day krijgen hier een plek in. Als case of als inspiratie voor een nieuw model dat in het boek wordt beschreven.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Influencer marketing is volwassen geworden

'STËLZ is de eerste hard selzer van Nederlandse bodem. STËLZ laat zien dat je met influencer marketing succesvol merk kan bouwen.

Hard selzers zijn al een tijdje populair in de Verenigde Staten. Een aantal succesvolle Amerikaanse merken heeft de overstap gemaakt naar Europa, maar in Nederland is STËLZ hen allemaal te slim af. Door aanwezig te zijn op plekken waar de doelgroep trek heeft in een drankje of feestje, maar vooral met influencer marketing.

Veel marketing-goeroes noemen influencer marketing bullshit (zie bijvoorbeeld: https://www.marketingweek.com/mark-ritson-influencers). Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben het ook oneens met de modellen die ontwikkeld zijn over de toepassing van influencer marketing. Modellen waarin de focus ligt op ‘engagement’ en ‘trust’. Zulke modellen kloppen niet meer. Ze doen influencer marketing te kort.

Dit is het best uit te leggen aan de hand van het touch – tell – sell model. Elke effectieve communicatiecampagne bestaat uit deze drie lagen. In touch zorgen we voor breed bereik en een emotionele connectie. In tell werken we aan engagement en verdiepen we informatie over merk of product. Sell is voor de conversie.

Volgens de bestaande modellen is influencer marketing een tool om in te zetten in tell (vanwege de engagement en trust). En in de praktijk werken influencers vaak voor sell. Bijvoorbeeld als ze een link plaatsen naar een webshop.

STËLZ laten zien dat influencers óók werken voor touch. Met alleen influencer marketing kun je touch, tell en sell invullen. Je hebt bijna geen aanvullende media of kanalen nodig. Daarom zeg ik dat influencer marketing volwassen is geworden. De samenwerking van STËLZ met Monica Geuze is een gouden PR-zet en zorgt voor een enorm bereik. Bereik dat juist door de PR en door de buzz onder de doelgroep veel groter is dan het indrukwekkend aantal volgers van Monica en STËLZ bij elkaar opgeteld. De samenwerking zorgt voor een emotionele connectie. Het bevestigt dat STËLZ een van de coolkids is. Natuurlijk draagt Monica Geuze ook bij aan engagement in de tell laag. Samen met Tobias Camman en Rapper Sjaak.

Mijn eerste pick of the day is STËLZ. Omdat STËLZ met lef en plezier laat zien dat we een aantal marketingwetten moeten herzien en ons leert hoe je met influencers een merk echt kunt laten groeien.'