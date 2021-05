De inspiratie van Maurine Alma (Just Eat Takeaway.com) en een primeur

Deze week was Maurine Alma, CMO van Just Eat Takeaway.com, dat een van de hoofdsponsoren van het EK Voetbal is, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag), met op de laatste dag - vandaag - een primeur.

Maurine over haar week: 'Het is een mix geworden van onderwerpen die mij nauw aan het hart liggen: innovaties in verantwoord eten (in combinatie met humor) en etensverpakkingen, vrouwen aan het roer als oprichter en chefkok, een briljante instagram post als reactie op een misplaatst initiatief en tenslotte een campagne die vandaag live gaat.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Het ware gezicht achter het eten (en niet dat van de bezorger)

'Behind the Menu is een format waarmee we verhalen vertellen van de restaurants, waar mensen doorgaans vooral via de app bestellen, en zo een gezicht geven aan het eten dat bezorgd wordt.

De Couscous Bar is een restaurant in hartje Amsterdam waar een Marokkaanse vrouw en haar twee dochters aan het roer staan. Wij vinden het inspirerend dat in de wereld van restaurants en chefkoks, die lang voorbehouden was aan mannen, nu ook een inhaalslag wordt gemaakt door vrouwen. Het verhaal achter de Couscous Bar is bijzonder vanwege een moeder die met haar authentieke familierecepten baas is in de keuken en daarmee in het restaurant.

Een van de dochters is trouwens TV-kok en culinair schrijfster Nadia Zerouali.'