Rein Hannah Bojahr: 'Ik merk dat ik vaak een beetje meer Sanne probeer te zijn'

Deze week was Rein Hannah Bojahr, Head of Marketing & Brand bij Hawaiian Poké Bowl ('changing fastfood for good by building the Hawaiian brand in Belgium and the Netherlands'), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

(Hawaiian Poké Bowl is een healthy fastfood keten uit België, en met zo’n veertig restaurants in België en Nederland is Hawaiian naar eigen zeggen de snelst groeiende keten van de Benelux. Sinds kort woont Rein in Antwerpen. Voorheen was ze onder andere Brand Activation Manager bij Albert Heijn en werkte ze in diverse rollen bij Natwerk en Dawn.)

Hier haar 5 bijdragen:

1. Het omarmen van vrouwelijkheid middels afrobeats - 'Nu zijn het geen mannen die bij grote auto’s staan te dansen, maar vrouwen'

'Mijn eerste random pic(k) of the day van deze week is een muzikale. Want zeker in deze grauwe grijze dagen kan men wel wat positieve vrolijke vibes gebruiken. De afgelopen jaren ben ik enorm geïntrigeerd (en eigenlijk gewoon megafan) van diverse afrobeats artiesten uit West-Afrika: Burna Boy, Ayra Starr, Rema, Adekunle Gold, Ckay en Fireboy DML; ze staan bij mij allemaal op repeat. Afrobeats is een fusion van West-Afrikaanse popmuziek en invloeden uit de hiphop, house en R&B. Deze muziek gaat nog meer leven als je de videoclips bekijkt. Bijvoorbeeld deze van Fireboy DML, een goed geproduceerde videoclip met waanzinnige dansers.

Of deze - zie hieronder - van Ayra Starr: nu zijn het geen mannen die bij grote auto’s staan te dansen, maar vrouwen. Ik heb het idee dat dit genre enorm aan populariteit wint omdat vrouwen in het Westen steeds meer hun vrouwelijkheid en vrouw-zijn omarmen. Waar veel (witte) vrouwen het voorheen misschien spannend vonden om vrijuit te dansen en hun lichaam te gebruiken, zie je steeds meer vrijheid en plezier op de dansvloer. Zeker bij concerten van bovenstaande artiesten. Over twee weken ga ik voor de derde keer naar een concert van Burna Boy, en dit soort optredens inspireert mij enorm.

OneWorld schreef deze zomer ook een artikel, Afrobeats of afrobeat? De politieke oorsprong van je favo hits, over de oorsprong van afrobeat(s).'