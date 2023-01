Tanja Bom (ABN Amro): 'Ik ben een enorme ‘lover’'

Deze week was Tanja Bom, Head of Marketing Communications ABN Amro, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Bom over haar week: 'Wat mij heel erg inspireert is als ik in mijn werkzaamheden zowel op de inhoud als aan de menselijke kant een bijdrage heb kunnen leveren. Meedenken met een contentstrategie, waar we met het merk naartoe moeten of hoe onze klantcommunicatie beter ingericht kan worden, aangevuld met mooie gesprekken met collega’s uit mijn team of daarbuiten...'

Hier haar 5 bijdragen:

1. 'Daar schaam ik me eigenlijk soms wel voor'

‘Wat kan je leren van Gen Z? Tijdens de kerstvakantie en met het besef van de feestdagen reflecteer je altijd wat meer dan in andere drukke maanden waarin je meer op de automatische, gefocuste piloot leeft. Gesprekken met mijn 17-jarige dochter leren mij dat voor haar diversiteit vanzelfsprekend is. Dat veel van haar vrienden, gemixt vanuit allerlei culturen, haar een bredere kijk op de maatschappij oplevert. Dat ik daar soms meer mijn best voor moet doen en dat ik me daar eigenlijk soms wel voor schaam. Wat kan ik nog wel zeggen en wat niet? Waarom is het voor haar vanzelfsprekend en voor mij niet? Wat kan ik van haar leren? Maar ook wat betekent dit voor haar ontwikkeling, haar toekomst? De wereld wordt toegankelijker en daardoor groter, meer is mogelijk. En dus ben ik blij met zo’n Gen Z-dochter die je blik verruimt, je jong houdt in je denken en mij leert wat ik wel en niet kan zeggen. Onlangs zei ze: "Het is verschrikkelijk wat er in Oekraïne gebeurt, maar laten we onze ogen niet sluiten voor wat er in Syrië gebeurt. Dat is minstens zo erg." Mooie en eerlijke gesprekken die je dichter bij elkaar brengt.

En Gen Z begrijpen is essentieel in mijn vak. Dat zijn onze collega’s en klanten van de toekomst. Daarom neem ik ook met regelmaat jonge mensen aan en zijn stagiaires bij ons welkom. Leef ik me in in hun wereld, luister af en toe naar die rap shit en ben ik een actieve gluurder op TikTok, post ik af en toe op Instagram en kom ik nu tot de conclusie dat ik Snapchat maar weer eens moet activeren... ;)'

