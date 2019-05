Shell bevindt zich op een kantelpunt

‘Dat is de grote uitdaging. Drie jaar geleden hebben we onze missie ontwikkeld: ‘We make live journeys better by enriching today and creating a sustainable tomorrow’. We hebben de visie vervolgens relevant gemaakt voor iedereen bij Shell Retail. Dus als jij op een tankstation werkt en je weet dat het vandaag je rol is om de reis van een klant beter te maken, dan hoop ik dat je even uitlegt hoe de route in elkaar zit, of hoe je je banden op kunt pompen. Dat je ook echt helpt. En voor mensen zoals ik, dat je verder vooruit moet kijken. Dat je de reiservaringen verbetert.

'Dus de missie is ook voldoende uitdagend gemaakt. Aan de visie koppelden we vervolgens vijf ambities, waarbij we in 2025 de helft van onze inkomsten willen halen uit andere zaken dan brandstoffen. Het kan hard gaan: in Nederland zitten we al op 40 procent. Maar in India nog maar op 3 procent.’