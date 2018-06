De creatieve doorbraak van PR in 3 leerpunten

Always trust your audience is het eerste belangrijke leerpunt dat ik mee heb genomen. Op zich is dat niet nieuw, maar het werd in Cannes op zo’n sublieme manier bevestigd, dat het hier niet mag ontbreken. Grand Prix-winnaar in de categorie film, It’s a Tide Ad van Saatchi & Saatchi New York, bewees namelijk – eens temeer – dat juist iets wat nog niet eerder is gedaan, enorme impact kan hebben.

Het Amerikaanse wasmiddelmerk Tide had namelijk het ambitieuze idee opgevat om ‘alle’ reclame rond de Superbowl te hacken, door er fijntjes op te wijzen dat kleding in iedere commercial schoon is en dus iedere commercial in feite een ‘Tide ad’ is. Het briljante zat ‘m erin dat herkenbare reclamevormen zoals auto en bierreclames in de eigen reclame geparodieerd werden en in ad-ons zelfs werd samengewerkt met andere adverteerders, zoals Old Spice, waarbij The Man Your Man Could Smell Like met z’n smetteloze witte broek plots beseft dat hij in een Tide Ad zit.