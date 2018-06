PR-campagne Opel wint goud in Cannes

Brons was er ook voor Philips en Nike. De eerste won die voor zijn campagne rond de Nederlandse Matsterjuicers,. In het Rijksmuseum in Amsterdam werd fruit op mysterieuze wijze uit beroemde schilderijen gehaald om mensen aan te moedigen hun levensstijl te heroverwegen en fruit en groenten weer in beeld te brengen. Het bureau achter de campagne is Ogilvy.