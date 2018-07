Journalisten woedend om PR-campagne met nepnieuws over wolf

En daar is er weer een: een merk dat net doet of het nieuws heeft om later bekend te maken dat iedereen er is ingetuind. In de categorie ‘pr-stunt met nepnieuws’ was het dit keer Care Plus dat zorgde voor woede onder journalisten en deskundigen.

Care Plus liet tv-presentatrice Nicolette van Dam een filmpje op Instagram plaatsen, opgenomen in Ruurlo, waarop de goudjakhals is te zien. Het zeldzame beest ging rond op sociale media, reden voor Tubantia-journaliste Angelique Kunst om verdere research te doen bij deskundigen.