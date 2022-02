Crisiscommunicatiespecialist Ingrid van Frankenhuyzen: 'Via de kunst heb ik leren leven'

Deze week was Ingrid van Frankenhuyzen, directeur van Communisenso, bureau voor crisiscommunicatie en mediatraining, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie - 'waar je me wakker voor kunt maken…' - op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Verwondering - Altijd theatraal theater maar dan ‘echt’

'Toen ik nog jonger was dan ik nu ben, verslond ik literatuur, zat ik elke avond bij de film of in het theater. Via de kunst heb ik leren leven; al die dolende en zoekende mensen leken op mij.

Inmiddels is het bijna andersom want de werkelijkheid is nu zoveel wonderlijker dan je ooit bij elkaar kunt verzinnen. En precies dat vind ik het interessante aan de journalistiek en het (crisis)communicatievak: ik kom door mijn werk in situaties terecht dat je denk: is dit echt? Doen mensen dit echt?

Ik kan natuurlijk geen bedrijfsgeheimen verklappen maar als je als adviseur betrokken bent bij een organisatie die gehackt is, kom je op het dark web in een wereld waarvan je aanvankelijk denkt: in welke film ben ik beland? Een vervreemdend universum van vriendelijke criminelen met een day job die miljoenen vragen. Misdaad als Spielerei want als je niet meteen de gevraagde miljoenen overmaakt, laten ze langzaam zien welke gegevens ze hebben gestolen. Alles even beschaafd. Dat vind ik zo leuk, intrigerend aan het communicatievak: altijd verrassende, nieuwe en soms tragische verhalen. In feite altijd theatraal theater maar dan ‘echt’.'

Mooiste theatervoorstelling ooit gezien: Zero Degrees van Sidi Larbi Cherkaoui & Akram Khan (zie onder deze bijdrage)

Tip voor de komende tijd: voorstellingen van Fractal Collective: hiphop en andere kunstdisciplines samen