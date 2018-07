De verspreiders van nepnieuws zijn de parasieten van het PR-vak

De hamvraag is natuurlijk of al bij het opzetten van het onderzoek toegewerkt is naar een conclusie met hoge pr-waarde. Waarbij Mediatic er nog een tandje bijzette om de kans op publiciteit een extra boost te geven. Die verleiding is best te begrijpen. Als pr-adviseur lever je een weerbarstig product. Je kunt goede sier maken met de uitstekende contacten die je bij diverse redacties hebt en laten zien dat je in staat bent om een smakelijk persbericht te schrijven.

Maar dat zijn uiteindelijk slechts de randvoorwaarden om de kans op publiciteit te vergroten. Een bakker levert een brood, een garage maakt je auto en een accountant zorgt voor een sluitende jaarrekening. Maar het eindresultaat van het werk van een pr-adviseur wordt uiteindelijk bepaald door iemand anders: de journalist. Iedere opdrachtgever meet je succes niettemin af aan factoren waar je slechts zeer ten dele regie over hebt: wie neemt het over, waar wordt het geplaatst, met welke toonzetting en hoe groot is het bericht?