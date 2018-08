Woordvoerder heeft heerlijke uitleg voor mega-biechtstoel bij bezoek Paus

Paddy Power heeft in Dublin een enorme drive-thru biechtstoel gebouwd vlak bij de plaats waar de Paus Franciscus dit weekend 100 duizenden Ieren zal toespreken. De Ierse bookmaker plaatste de kolossale constructie 'om de mensen van Ierland te helpen tientallen jaren aan zonden in seconden te weg te wassen’. Gokken zal daar vast ook toe behoren.

Het laatste bezoek van een Paus was bijna 40 jaar geleden. In die tijd zijn er veel zonden begaan, maar blijken mensen die niet meer op te biechten. Zo bleek dat een kwart van het Ierse volk tien jaar of langer niet meer heeft gebiecht. Bijna 80% gaf aan weinig te biechten, 29% onthulde dat het zo lang geleden is dat ze zich het niet meer kunnen herinneren.

Reden tot biecht

Paddy Power zag daar een kans, ook al omdat er alle reden is tot een biecht. Een woordvoerder stelde het zo:

‘In Ierland is veel veranderd sinds het bezoek van de laatste paus - het homohuwelijk is legaal, we hebben het achtste amendement ingetrokken (en abortus gelegaliseerd) en zelfs stiekem gejuicht voor Engeland tijdens het WK. Met tientallen jaren aan zonden achter de rug, is dit een comfortabele manier om berouw te tonen zonder je sleutels uit het contactslot te hoeven halen. En mocht de katholieke leiding zelf iets op de lever hebben, dan is ze meer dan welkom voor een ​​rondje door onze mega drive-thru biechtstoel.’

We gokken erop dat dit niet het geval zal zijn.