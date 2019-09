Albert Heijn wint weer Liegebeest-verkiezingen

Alle supermarkten stopten in 2016 met plofkip. Maar Albert Heijn heeft in vergelijking met zijn concurrenten de kleinste stappen gezet. Volgens Wakker Dieren krijgt elke kip slechts een A4-tje ruimte. 'Hierdoor staan de dieren op hun natte, ammoniakrijke uitwerpselen en kunnen ze voetzweren krijgen. Zelfs Aldi geeft de kippen meer ruimte.' Wakker Dier startte eerder al een campagne tegen AH omtrent dit probleem.



In 2017 kreeg Albert Heijn de titel ook al, omdat hij in een Allerhande-artikel over serranoham een foto liet zien van varkens in de wei. 'Terwijl de dieren in werkelijkheid in dichte, krappen stallen leven zonder stro', aldus Wakker Dier.