Albert Heijn is weer doelwit van Wakker Dier

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Wakker Dier uithaalt naar Albert Heijn. In januari lanceerde de organisatie een radiospotje tegen de aanbiedingen met keurmerkloos vlees. In het verlengde lag een sms-actie waarbij supermarktfilialen een gesproken sms-boodschap ontvingen. In maart erop kwam Wakker Dier wederom met een spotje tegen de lokkip. En in mei had de organisatie een campagne die streed tegen de kleine ruimtes van kippen.