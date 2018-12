Hoera. Niet alle creatieven willen de aardkluit belazeren.

Met alle respect: natuurlijk is het enorm knap om witwassende organisaties vol graaiende witte mannen te verkopen als ‘een leuk menselijk bedrijf’. Of de grootste fossiele vervuilers van een commercial voorzien waarin ze zonnepanelen op een studentenauto schroeven: ‘wij zijn oké!’ En ja, het is is verleidelijk om groene sausjes voor palmolieproducten te verzinnen. Die creativiteit levert zoveel op dat je met je hele gezin naar die verre jungle kunt vliegen, nog net voordat de laatste stukjes zijn omgehakt: ‘Je wilt je kinderen toch iets moois meegeven?’ Maar sommige creatieve geesten wilden toch laten zien dat het ook anders kan: