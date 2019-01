Atletiekunie veegt eigen straatje schoon in zaak seksueel misbruik

Natuurlijk moeten privacyaspecten ook bekeken worden, maar gezien het belang van slachtoffers om beschermd te worden, de bekentenissen van Jerry zelf én het feit dat in een gesloten wereldje als de atletieksport toch al snel bekend zou worden dat er iets met deze ‘legendarische’ trainer aan de hand was, moet maximale openheid van zaken de doorslag geven. Te beginnen met een afspraak bij het Openbaar Ministerie om dit dossier over te dragen.

Toch besloot de Atletiekunie het onder de pet te houden, kennelijk ook tot ergernis van betrokkenen die uiteindelijk naar De Telegraaf liepen. Toen de krant met de bond belde, stond de Atletiekunie al met één nul achter. Het telefoontje van de journalisten naar Papendal had meteen moeten leiden tot het activeren van het crisisdraaiboek en, zo mogelijk, al voor of tenminste kort na de publicatie in De Telegraaf uitgebreide communicatie over de achtergrond van deze zaak, de rol van de bond en de betrokken verenigingen, het beleid rond preventie en het aanpakken van seksueel misbruik en de procedures rond meldingen inclusief verwijzingen naar vertrouwenspersonen.

Ook zouden de aangesloten verenigingen meteen geholpen moeten worden met de communicatie met hun leden – en met name de terecht bezorgde ouders van jonge pupillen - door bijvoorbeeld een voorbeeldbrief en het advies om een bijeenkomst te organiseren. Het was bovendien netjes geweest om de RET, waar Jerry werkt als buschauffeur, vooraf te informeren rond de komende publicatie. Die besloot nu halsoverkop om Jerry op non-actief te stellen na de berichtgeving in De Telegraaf.