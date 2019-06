Communicatie van Havenbedrijf Rotterdam, tussen sentimenten en samenwerking

Van der Eijk is nu vier jaar in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam. Waar de communicatie voorheen versnipperd was valt die met zijn komst onder één hoofdafdeling van zo’n 50 mensen. Er is een team dat zicht richt op corporate communicatie en er is een onderdeel voor de commerciëlere marketingcommunicatie. De lobby en belangenbehartiging richting stakeholders zijn ondergebracht bij external affairs, terwijl er voor de beurzen, feestjes, evenementen en bijeenkomsten er ‘hospitality & events’ is.

‘Het is erg belangrijk dat we dit bij elkaar hebben gebracht’, benadrukt Van der Eijk. ‘Waar er voorheen soms langs elkaar werd gewerkt, en soms zelfs tegen elkaar, want er kunnen verschillende belangen zijn binnen afdelingen, kunnen we dat nu veel beter regisseren.’

Neem de aanleg van een nieuwe havenspoorlijn, zegt hij, terwijl hij naar de grote landkaart van het Rotterdamse havengebied achter zich loopt, iets wat hij enkele keren zal doen tijdens het interview. ‘Kijk, die gaan we over een lengte van ongeveer vier kilometer omleggen, het begin van de Betuwelijn. Er verdwijnt veel geluidsoverlast van het spoor bij Rozenburg, maar het spoor komt ook wat meer in de buurt van andere dorpskernen. Corporate communicatie bekommert zich om de omwonenden, samen met ProRail. Ook krijgt de omlegging de nodige persvragen te verwerken, de media-aandacht voor dit soort infrastructurele projecten is altijd groot.’

Marketingcommunicatie zal daarnaast de betere achterlandverbindingen en toegang van de haven over het voetlicht brengen, terwijl external affairs onder meer in het voortraject een belangrijke bijdrage leverde met de lobby, die zich voor een belangrijk deel op Brussel richtte. Dat betaalt ruim 60 miljoen aan subsidie mee.

Van der Eijk: ‘Als laatste is hospitality & events betrokken bij de diverse evenementen en officiële momenten tijdens de aanleg, zoals de start van de bouw en over een paar jaar de oplevering. Zo’n groot project steunt op alle vier de poten van onze communicatieafdeling.’