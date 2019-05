De middelvinger van het SP-spotje is bedoeld voor Lilian Marijnissen

Ook in de Europese politiek is samenwerking noodzakelijk. De SP rechtvaardigt de keuze voor Timmermans als doelwit uit het feit dat hij zich kandidaat heeft gesteld als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Alleen de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen maken een realistisch kans om die positie binnen te halen. Het is daarom moeilijk voor te stellen dat de SP liever een christendemocraat of een liberaal aan het roer van Europa ziet dan de toch in ieder geval meer progressieve kandidaat Timmermans.

Tegelijk zou deze campagne iedere geloofwaardigheid verliezen als de SP na 23 mei alsnog voor de zelfgekozen Antichrist stemt. Welk alternatief heeft de SP de progressieve kiezer dan eigenlijk te bieden? Zonder een antwoord te geven op die vraag, lijkt het spotje vooral het adagium te bevestigen: ‘Wanneer socialisten een vuurpeloton formeren, gaan ze in een cirkel staan.’



De grootste makke van het spotje is dat er geen enkele relatie zit tussen de boodschap en de afzender. Niet voor niets vinden vooral de kiezers van PVV en Forum voor Democratie het bijzonder geestig. De kernboodschap is dat Europa wordt geregeerd door een Brusselse elite die alleen uit is op macht en de belangen van burgers – de ‘boerenpummels’ in SP-jargon – met hoongelach naast zich neerlegt. De makers durfden het nog net niet aan om de referendumuitslagen die nu in de open haard verdwijnen als pleepapier in huize Timmermans te presenteren. Maar de boodschap blijft hetzelfde: Eurocraten hebben schijt aan de gewone man.