Topadviseurs Frans van der Grint, Sabine Post en Jeroen van Seeters verlaten Hill+Knowlton  

Jeroen van Seeters kwam in 2001 binnen bij Hill+Knowlton als strategy director en volgde zes jaar later Frans van der Grint op als ceo. Hij heeft een flinke staat van dienst op het gebied van complexe internationale opdrachten, en in het leiden van teams van sector- en discipline-experts.

De laatste negen jaar was Van Seeters strategy director Europa waar hij internationale klanten adviseerde in reputatie- en issuemanagement en corporate marketing. Ook richtte hij zich op de professionele ontwikkeling voor het Europese Hill+Knowlton-netwerk. Van Seeters is onder meer bestuurslid bij de Johan Cruijff Foundation en de Stichting Ideële Reclame.

Reactie Jack de Vries

Jack de Vries, die bij Hill+Knowlton de positie van board director & strategy director Public Affairs beskleedt, gaf een reactie op Twitter op het vertrek van het drietal: