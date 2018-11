Jacques Wallage wil een nationale waakhond voor overheidscommunicatie

Wallage is niet tevreden met hoe dit nu gebeurt, zei hij op de Galjaarddag 2018, afgelopen vrijdag. Door de toegenomen mediadruk en ‘druk vanuit de publieke ruimte’ ervaren veel bestuurders de dagelijkse publiciteit‘als een gevecht’, stelt hij. ‘Zo ontstaat het beeld van de media als de tegenstanders, uiteindelijk zelfs als de vijand van het volk. Hun medewerkers worden geacht de bestuurder in dat gevecht aan winst te helpen of althans verlies te voorkomen.’

En dat is niet de professionele rol van de communicatieadviseurs, die volgens Wallage ‘niet vàn hun bestuurders en al helemaal niet van diens partij’ zijn, maar‘van de democratie en de rechtsstaat’.