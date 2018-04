Philips heeft voor 11e keer op rij de beste Nederlandse reputatie

Hoewel ING onlangs publiekelijk in de problemen kwam, genoot de bank de grootste reputatiegroei van alle bedrijven in de top-30. En terwijl de kritiek over de beloning van de ceo een korte-termijn-effect heeft op de reputatie, zal de vooruitgang van ING in 2017 eraan bijdragen dat het merk op de lange termijn geen schade oploopt.

Professor Cees van Riel, oprichter van het Reputation Institute, ziet nog wel een paar trends uit het onderzoek. Zo doet Nederland het daarin relatief goed. Waar wereldwijd de steun onder het algemeen publiek voor grote bedrijven afneemt, is er voor de top-30 van Nederlandse bedrijven juist een toename van 1.2 punten in steunend gedrag.

Van Riel: ‘Met name techbedrijven hebben wereldwijd te kampen met een afnemende mate van waardering. De Nederlandse techgiganten zoals Philips, ASML en KPN laten daarentegen een veel positievere trend in waardering zien onder het algemeen publiek.’

Wereldwijd staat Philips op plaats 19, Heineken (62), KLM (82).

(zie ook ons interview dat vanmiddag verschijnt met Philips)