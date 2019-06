Reclame heeft dringend behoefte aan een beter imago

Deze redenatie geeft blijk van een enorm onderschatting van de consument. Niet alleen is deze prima in staat om zelfstandig afwegingen te maken over het aankopen van producten, ook zijn er legio instanties als de Reclame Code Commissie, Radar of de Consumentenbond waar hij of zij kan aankloppen als er toch sprake is van misstanden.

Nu bijna de hele reclame-industrie deze week in Cannes de creativiteit viert, is het wellicht een mooi moment om de handen ineen te slaan en gezamenlijk als industrie een uitmuntende imago-campagne te ontwikkelen over de meerwaarde van reclame.