Als het volk woedend is: 10 adviezen voor crisiscommunicatie

Zorg voor een directe respons: gaat het dan toch een keer mis voor de organisatie of het merk dan is de aanval de beste verdediging. Claim het slechte nieuws zelf. Daarmee ben je ‘in the lead’ in de communicatie en toon je leiderschap en verantwoordelijkheid. Bovendien oefen je door de eigen framing direct invloed uit op het crisisbeeld.