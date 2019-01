Wat is er mis met de ouderwetse waarheid?

Wat mij het meest bevreemdt, is dat we niet meer de verantwoordelijkheid nemen als er door niet aflatende turbulentie weer eens een karretje uit de bocht vliegt. Bijvoorbeeld als we een stapel pallets bouwen die iets hoger wordt dan gepland en het halve dorp op de valreep gered kan worden van een inferno, geven we natuurlijk de schuld aan de wind.



Of je bent fractieleider van een christelijke partij die in een publicitaire storm raakt vanwege een pamflet uit Nashville. Vervolgens zeg je dat je je kan vinden in de strekking van het pamflet, maar dat je geen goedkeuring hebt gegeven voor ondertekening met jouw hand.



Of je bent bestuursvoorzitter van een groot technologiebedrijf uit Cupertino waarvan de verkopen tegemvallen zodat het bedrijf zich genoodzaakt ziet een winstwaarschuwing te geven. Natuurlijk zeg je dan dat dit het gevolg is van de handelsoorlog met China.