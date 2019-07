A Bigger Circle vernieuwt propositie en focust op data-gedreven storytelling

Socialmediabureau A Bigger Circle komt met een nieuwe propositie, namelijk ‘Data Driven Storytelling’. Voor klanten als KPN, PostNL, Erasmus MC en Simyo gaat het bureau te werk waarbij data centraal staan.

‘Deze vernieuwde propositie zet de meetbaarheid van resultaat centraal’, vertelt ceo Stephan Reesink. ‘Wij investeren uit naam van onze klanten maandelijks substantieel budget in socialmedia-advertising, waarmee we creatief werk verspreiden dat we vaak ook zelf produceren. Omdat we content en advertising combineren dragen we meer verantwoordelijkheid voor een goed resultaat.’

Peter Evers, coo van A Bigger Circle: ‘Met ons Data Driven Storytelling-model hebben we deze missie in stukjes gehakt en behapbaar gemaakt. We weten dat op elk niveau van de marketingfunnel een ander soort content nodig is om succesvol te zijn, elk met een ander effect in het hoofd van de consument. Daarom kijken we op ieder niveau ook naar andere data om het succes te kunnen bepalen. Dit hebben we verpakt in een heldere vierdeling: Tactics, Metrics, Effects en Tools.’