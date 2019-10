Made by Many opent vestiging in Amsterdam

Het innovatieconsultancybureau Made by Many opent per 1 oktober een kantoor in Amsterdam. Het bureau opereerde het afgelopen decennium vanuit Londen en verzorgde de digitale transformatie voor klanten als Nike, Finnair, World Economic Forum en BBC.

Made by Many combineert naar eigen zeggen technologie, productdesign en strategie in het werk dat ze leveren. Tim Malbon, founding partner, zegt dat de keuze voor Amsterdam logisch is: 'Natuurlijk speelt Brexit een rol, maar het is vooral hét moment voor ons om uit te breiden. Voor de meeste grote organisaties is het momenteel absolute noodzaak om ‘digital’ in hun DNA op te nemen. In Amsterdam zitten veel grote hoofdkantoren van vooruitstrevende en innovatieve bedrijven en door de open cultuur van de stad en het land kunnen we vanuit hier gemakkelijker de rest van Europa bereiken dan vanuit London.'

Het nieuwe kantoor zal worden geleid door twee seniormedewerkers in productmanagement en design uit het Made by Many-team, dat vanuit Londen naar Amsterdam gaat verhuizen.