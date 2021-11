De inspiratie van Anne Koning: 'Mocht je nog niet woke zijn, dan kun je hier je dag opvrolijken'

Deze week was Anne Koning, Managing Director Granny Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 pic(k)s:

'Classic opmerking in marketing is een prachtig campagne-concept dat dan alleen “nog even social gemaakt moet worden” en als een after thought op het bureau van een social creative belandt. Zo zonde is dat, aangezien een goed idee vrijwel altijd op social leeft. En het transformeren van een TVC naar social dan uiteindelijk vaak een geresized ad wordt (gericht op clicks) in plaats van engagement, gevoel, herkenning en merkliefde bij de consument aanwakkeren.

Een steengoed en inspirerend voorbeeld van een "social first" idee waarbij uitgegaan wordt van hoe de consument reclame consumeert en waar ze hem als eerste gaat zien en vervolgens over praat, is de Instagram-commercial van Oatly (kijk tot het eind).

Enjoy! Campaign envy gegarandeerd 👌.'