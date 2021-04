De kleine liefdesbriefjes van Jill Mathon aan 5 uitblinkers zonder honderdduizend volgers

5. Represent Jezelf!

'Geen persoon, wel een collectief van mensen van 19 tot 28 jaar die stemmen ein-de-lijk cool en relevant wisten te maken. Toen ik hun eerste filmpje zag, was ik echt aan het juichen: eindelijk een ongepolijste campagne in de taal van jongeren zelf – bam, in your face. Ik zie vaak dat volwassenen allerlei hippe campagnes bedenken om jongeren te laten stemmen. Dat is nobel, maar schiet het doel vaker voorbij. Laat jongeren gewoon zelf bepalen, denk ik dan. Ze weten heel goed wat ze doen en prikken door alles heen wat niet echt is. Daarom roep ik merken en bureaus op om niet meer voor jongeren te denken, maar het ze laten bedenken.

Sidenote: Toen een van de breinen achter dit initiatief vroeg of hij de founder was, antwoorde hij dat iedereen de founder is. Want ‘iedereen moet dit thema ownen en het gaat niet om mij’. Dát is je ego loslaten voor een hoger doel en niet zelf een succes claimen. En daar kunnen heel veel mannen in de reclamewereld wat van leren.'