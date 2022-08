Claudine Wijsmuller en haar serie over mensen met ballen

3. Honderd jaar later labelen sociale media-algoritmen hun kunst als porno

'Voor vandaag heb ik een campagne uitgekozen die ballen toont, want jammer genoeg zie ik in mijn vak nog vaak dat marketeers voor de veilige optie gaan. Initiatieven die niet meteen centen opleveren of waarbij het resultaat onzeker is, gaan de prullenbak in. Zonde want om de liefde voor een merk aan te blijven wakkeren en mensen nieuwsgierig te maken, is lef nodig. Als je merk het avontuur niet aangaat, dan word je saai en is dat kans groot dat een ander merk ervandoor gaat met je klant.

De campagne die ik met jullie wil delen is van het toeristenbureau van Wenen: Vienna strips on OnlyFans, zie hieronder. Wenen is de thuisbasis van een aantal wereldberoemde kunstwerken. Honderd jaar geleden vochten Klimt, Schiele, Moser en vele anderen voor de vrije expressie van hun kunst. Honderd jaar later labelen sociale media-algoritmen hun kunst als pornografisch, wat zorgde voor geblokkeerde accounts en verwijderde posts.

Als reactie daarop publiceerde het toeristenbureau in samenwerking met verschillende musea een aantal expliciete kunstwerken op OnlyFans – een platform dat bekend staat om zijn pornografische content. Hier hadden de kunstwerken wél bestaansrecht.

Het aandurven om een website te gebruiken die vooral geassocieerd wordt met pornografie is een slimme aanpak voor een PR-gerichte campagne. Door ervoor te zorgen dat de OnlyFans-abonnees gratis toegang tot de musea in Wenen kregen, is niet alleen een PR-stunt, maar ook een conversie-gedreven campagne.'