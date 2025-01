Ferdy Joosen over de dingen die een positieve impact op hemzelf hebben gemaakt

Deze week was Ferdy Joosen, senior creative en copywriter bij Gardeners, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Joosen over zijn week: 'Als creative en copywriter vind ik het heel belangrijk om positieve impact te maken. Bij mensen, in de maatschappij, of voor het milieu. En soms is het ook goed om stil te staan bij de dingen die een positieve impact op jezelf hebben gemaakt. Ik neem je daarom graag mee langs een aantal verhalen, cases en platformen die een grote positieve impact op mij hebben gemaakt. En hopelijk ook hetzelfde voor jou mogen doen. Elke dag net even wat anders, maar allemaal met één ding gemeen: ze blijven hangen.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Tegenlicht & Een economisch model dat wél realistisch is naar onze aardse resources

'Journalistiek is een van de belangrijkste beroepen op dit moment. Het objectieve verhaal vertellen op een manier die inspireert en misschien wel activeert. Een programma dat dat (inmiddels al 23 jaar) heel goed doet is VPRO Tegenlicht. Ze bieden een hoopvol tegengeluid richting het vrijwel altijd negatieve achtuurjournaal, en laten met heel veel verschillende onderwerpen en initiatieven zien dat de mens met zoveel mooie (en slimme) dingen tegelijkertijd bezig is.

Of zoals ze het zelf zeggen: "Tegenlicht is geen entertainment, is wars van de waan van de dag, heeft geen presentator, rent niet achter elk brandje aan. In plaats daarvan omarmen we de complexiteit van de wereld en onze huidige tijd, en vertellen we genuanceerde verhalen die mensen moed en visie geven. En we faciliteren het gesprek daarover.”

Best belangrijk dus. Check bijvoorbeeld deze video over een economisch model dat wél realistisch is naar onze aardse resources: de donuteconomie (zie onder, red.).

Overigens is er deze maand een besluit genomen om na 2025 te stoppen met VPRO Tegenlicht. Zonde van één van de meest oprechte Nederlandse journalistieke programma’s van deze tijd.'