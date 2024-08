Nina Mispelblom Beyer en Hannah Sterke over een laatste gooi naar roem en Le Petit Prince

Deze week waren Nina Mispelblom Beyer en Hannah Sterke, creatief team bij TBWA\Neboko en winnaar van 7 (!) Lampen dit jaar, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelden zij hun inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

'We zijn totaal verschillend van elkaar'

Het creatief duo over hun week: 'Superleuk dat wij deze week samen curator mogen zijn van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Wij zijn een creatief team bij TBWA/Neboko, maar totaal verschillend van elkaar. Daarom zal er in onze inspiratie-pic(k)s geen rode draad zitten, maar is het van alles wat. Het spiegelt onze brainstormsessies, die ook alle kanten op gaan voordat er uiteindelijk iets moois uitkomt.'

Hier hun 5 bijdragen:

1. Het boek van Patti Smith: Just Kids.

'Een autobiografisch boek waarin Patti de liefde en daarna vriendschap beschrijft tussen haarzelf en fotograaf Robert Maplethorpe. Ik (Nina) werd door dit boek verliefd op haar manier van schrijven en heb daarna nog wat boeken van haar gelezen. Maar dit is de mooiste. Ook de gedichten in het boek zijn bijzonder. Als copywriter heb ik veel zinnen opgeschreven als een soort inspiratie-bijbel. Zoals:

- So my last image was as the first. A sleeping youth cloaked in light, who opened his eyes with a smile of recognition for someone who had never been a stranger.

Of:

- Where does it all lead? What will become of us? These were our young questions, and young answers were revealed. It leads to each other. We become ourselves.

De setting van het boek vond ik ook interessant. De jaren '60/'70 in New York in het Chelsea Hotel. De tijd waarin er op het gebied van muziek zoveel gebeurde daar. De laatste bladzijden van het boek, waar het gaat over het overlijden van Robert, zijn ook prachtig geschreven en ontroerend bij momenten. Ik kan het iedereen aanraden, maar vooral de copywriters. De schrijfstijl is geweldig.'