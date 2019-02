TBWA\Neboko start volgend label: \Socioboko

Patritia Pahladsingh, managing director van TBWA\Neboko: ‘Wij staan bekend om onze big ideas én als groot omnichannel bureau, maar vraag een marketeer of positioneerder om een lijstje met social media bureaus te maken en wij staan daar niet op. Op een of andere manier weten klanten niet dat wij ook heel veel social werk maken. Terwijl we dat al deden rond campagnes als Tramroulette en McDonald’s Good Times Island . Dat willen we met \Socioboko veranderen.

‘Bovendien maken wij onderdeel uit van een internationale netwerkorganisatie, dat wereldwijd spotters heeft die trends duiden. Social tapt bij uitstek in op wat er gaande is, daar kunnen we met \Socioboko nog veel meer mee doen.’

Roderick Prince, social meda manager \Socioboko en recent uitgeroepen tot Next Legend door de VEA: ‘Het zit ‘m echt in de perceptie bij klanten. Neem de recente campagne Koning Toto met Donnie en Jan Boskamp, een heel groot gedeelte daarvan vindt plaats op Facebook, Instagram en IGTV. Daar kom je veel dichter bij de millenial doelgroep doelgroep. De oudere doelgroep ziet ‘m waarschijnlijk vooral bij Veronica Inside.’

Andere wereld

De wereld van social media is een andere wereld dan die van commercials, abri’s of banners – met een geheel eigen dynamiek en eigen mores. Dat vraagt om een andere manier van werken. Prince: ‘Dat klopt. We doen daarom mét klanten zogeheten smart starts, met een multidisciplinair team, en dat doen we ook voorafgaand aan de productie. Als de klant dat wil, zouden we dezelfde dag iets gemaakt kunnen hebben.’

Pahladsingh: ‘Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het vraagt om een agile manier van werken. Met T-shaped mensen; Roderick kan bijvoorbeeld ook editen, dat is heel handig. Inmiddels werken er 12 van zulke talenten bij \Socioboko. We hebben net bijvoorbeeld ook Noah Zeeuw aangenomen, die heeft 105k volgers op Instagram, die begrijpt het spelletje wel en wil zich hier optrekken aan ervaren creatieven.’

Focus

Gaat /Socioboko niet ten koste van het themawerk dat ‘grote broer’ \Neboko doet? Pahladsingh: ‘Ik denk dat de huidige tijd het belang van big ideas alleen maar onderstreept, want zonder focus wordt alles wat je maakt “strooigoed”; dan telt het niet meer bij elkaar op. Overigens vinden wij het ook prima als een ander bureau het grote idee heeft en wij de doorvertaling op social doen. Waarom niet?’