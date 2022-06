Britse tennisster Emma Raducanu over loslaten perfectie in Nike-film van Soursop

In tegenstelling tot veel bombastische, van 'grenzeloos doorzettingsvermogen' doorspekte sportfilms brengt de 4 minuten durende film van het Amsterdamse bureau Soursop een genuanceerd verhaal van een 19-jarig meisje. Nike richt zich daarmee niet alleen op de fysieke prestatie, maar ook op mentale gezondheid.

Raducanu, die maandag in de eerste ronde van Wimbledon – in haar eerste wedstrijd op het Centre Court – met 6-4, 6-4 van de Belgische Alison Van Uytvanck won, vertelt daarin voor het eerst over de paniekaanval die ze vorig jaar had: ‘Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. I let all the emotions go like crazy.’

In de verder vrij lichtvoetige longform film gaat ze terug naar waar ze vandaan komt, Bromley, een buitenwijk van Londen, en blikt ze terug op haar jeugd: hoe perfectionistisch ze was als kind – ‘dat heeft me in eerste instantie ver gebracht’ –, dat ze zich het meeste thuis voelt bij haar oma in China en hoe ze als 9-jarig meisje ook deed aan motocross (!). ‘Ik was zo verlegen en bang, het gaf een kick.’

De minidocumentaire geeft daarmee een inkijkje in het leven van iemand met een ‘smetteloos’ imago, die oorspronkelijk mediaschuw was. Van iemand die zichzelf nu moet toestaan om niet perfect te zijn, en inmiddels weet: ‘Als je altijd perfect bent, push je jezelf niet meer. Dat is nodig om beter te worden.’

Cruciale fase

De film, die geregisseerd is door Gen Z-regieduo Pip & Lib, maakt onderdeel uit van een digitale en social campagne voor Nike van creatief bureau Soursop, die verder bestaat korte video’s en fotografie.

Medeoprichter en ECD Ravi Amaratunga Hitchcock, die eerder onder andere Pi Studios van We Are Pi leidde: ‘Het was bijzonder om haar in zo’n cruciale fase in haar carrière, waarin ze op jonge leeftijd met zoveel druk de controle over haar leven juist moet zien te vergroten, te mogen volgen. Want dat hebben we gedaan: waar zij heen wilde, waar zij zich op haar gemak voelde, daar gingen we heen.

In dat opzicht deden wij precies datgene waar het verhaal over gaat: focussen op haar welzijn. We wilden van haar een mens maken; een superster is ze al.’

Soursop, vernoemd naar tropisch fruit (‘zuurzak’ in het Nederlands) dat veel in Sri Lanka voorkomt – Amaratunga Hitchcock is een tweede generatie Britse Sri Lankaan, richt zich op werk voor Gen Z en heeft naast Ravi slechts vrouwen in dienst. Toen hij begin jaren ’10 als hoofdredacteur voor Channel 4 werkte (hij was ook nog Global Executive Producer bij Vice en Head of Video bij Dazed), zette hij zich al in voor diversiteit voor en achter de schermen.