Wie zijn de Canneshebbers dit jaar? The Greatest, Last Photo, Last Performance en Bring Home The Bud

Alles kan potentieel een nieuw advertentiekanaal zijn

Jasper Korpershoek, senior creative Wunderman Thompson en medebedenker van groot Canneshebber The Mammoth Meatball:

'Mijn grote internationale winnaar in Cannes is Clash from the Past voor Clash of the Titans van Wieden + Kennedy. In plaats van het vieren van het 10-jarig jubileum van Clash of Clans, werd een fictief 40-jarig jubileum gevierd, waarbij een alternatief universum werd gecreëerd waarin Clash al sinds 1982 bestond. Prachtig uitgevoerd en het creatieve plezier spat ervan af; van de 20 minuut langdurende fictieve documentaire (meer dan 3 miljoen keer bekeken!), de faux brandpartnerships met Garbage Pail Kids-kaarten en General Mills-ontbijtgranen, en de 'geremasterde' Clash of Clans mobiele games in de stijl van de jaren '90- en '00-spellen. Kortom, een ijzersterk voorbeeld van hoe een merk een samenhangende ervaring kan creëren via verschillende touchpoints, en daarbij de emotionele band met fans versterkt en slim weet in te spelen op popcultuur.

Mijn tweede internationale kanshebber is The Last Performance van het bureau Special, een inventieve en naadloze integratie van verzekeraar Partners Life in het populaire Nieuw Zeelandse TV-programma The Brokenwood Mysteries (zie hieronder). Door gebruik te maken van de show's dode personages als woordvoerders aan het einde van elke aflevering, creëerde Partners Life een unieke en opvallende manier om hun boodschap over te brengen. Voor mij is dit een zeer slim voorbeeld van hoe alles potentieel een nieuw advertentiekanaal kan zijn en hoe wij als makers voorbij de traditionele marketingmedia kunnen denken.

Mijn nationale favoriet (naast Mammoth Meatball natuurlijk) zijn de 2 Minuten-verhalen voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei van Publicis Groupe. In deze campagne worden zeventien luisterverhalen van oorlogsslachtoffers en verzetsmensen van de Tweede Wereldoorlog verteld. Het eerste verhaal nam me direct mee naar een tijdperk dat steeds verder van mij, en vele anderen, verwijderd raakt. Al snel had ik alle zeventien verhalen beluisterd, wat voor mij benadrukt dat de lengte van een werk er niet toe doet, maar dat kwaliteit en 'entertainmentwaarde' de essentie zijn.'