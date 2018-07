Dit zijn de leukste (en slechtste) vakantie-inhakers

Lotto lanceert dynamische reclame op digitale informatieborden van Schiphol bij vijf populaire vakantielanden (Spanje, Turkije, Griekenland, Italië en Groot Brittannië). De advertenties haken in op Lotto's zomeractie; consumenten maken in juli elke werkdag kans op 5 duizend euro vakantiegeld. Als de vlucht is vertraagd, 'vertraagt' of 'verhuist' de reclame-uiting mee ('laat je lot niet liggen').