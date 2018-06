Freek Vonk geeft zich bloot in nieuwe commercial Reaal

Ook tijdens zijn vakantie komt Neerlands bekendste tv-bioloog door zijn fascinatie voor dieren in spannende situaties terecht. Ditmaal bezorgt een stel dolfijnen Freek de nodige kopzorgen. Gelukkig heeft zijn ‘moeder’ er achter de schermen voor gezorgd dat zijn zaakjes ook op vakantie ‘lekker geregeld’ zijn.

De nieuwe Reaal-commercial is vanaf vandaag op televisie en online te zien. Het is de vierde in een serie die de verzekeraar uitbrengt rond het thema ‘Lekker geregeld’. In deze serie is een prominente rol weggelegd voor Freeks moeder Saskia Vonk, die overigens wordt gespeeld door een actrice.

Credits

Opdrachtgever: Reaal

Bureau: Etcetera

CCO: Ben Imhoff

Creatie: Raymond van Schaik, Maarten Remmers

Strategie: Job Koopman

Agency Producer: Marieke Prette

Business Director: Danny van de Wetering

Regie: Sven Super (In Case Of Fire)

Producer: Arjan Oosterveer

Special Effects & Sound: PostOffice

Studio Freek: Freek Vonk, Jochem Manus van der Jagt

Reaal: Willemijn Manshanden – Bots, Ellen van den Berg, Jeroen de Graaf