4 inzichten over ons '4 dagen werken' experiment bij Maak

Een van de voordelen van het 'baas zijn van een eigen bedrijf' is dat je redelijk autonoom een werkomgeving mag bouwen waarin het fijn is om te werken. Iets wat ik doe door het verzamelen van input uit mijn omgeving. Soms kijk je bij collega's hoe zij het doen, maar voor het grootste deel doe je zoiets toch op intuïttie. Door me simpelweg af te vragen: Hoe zou ik het graag zien als ik hier zou werken?

Eind vorig jaar ging het over hoe we de werkweek willen indelen, voor onszelf en voor onze medewerkers. Hoe ga je bijvoorbeeld om met mensen die een mama- of papadag hebben versus mensen die dat niet hebben? Zelf ervaarde ik hoe fijn het is om een papadag te hebben. Ik merkte dat ik efficiënter met mijn tijd om ging. Omdat ik minder tijd had voor randzaken wilde ik meer focussen op de kern van challenges die wekelijks op ons pad kwamen.

Als managementteam besloten we om het gespreksonderwerp te veranderen. In plaats van te praten over 'meer of minder verdienen', werd het thema: “Wat als iedereen de vrijheid heeft om vier dagen in de week te werken (mits het werk klaar is die week)."

Inmiddels is het acht maanden geleden dat we het idee aankondigden in het team. Dit is wat wij ervan hebben geleerd.

1. Formuleer een duidelijke regel

Heb je het werk af voor de week, dan kun je de vrijdag invullen naar eigen wens. That’s it. Het gevaar ligt op de loer dat je met dit soort initiatieven regels gaat toevoegen. De scenario’s van wat er allemaal fout kan gaan zijn immers eindeloos. Wij doen dat liever niet. Omdat regels om negatieve effecten te blokkeren, deels ook de positieve impulsen elimineren. Waarom zou je de beter presterende teamleden vermoeien met extra regels zodat de minder presenterende teamleden binnen de kaders blijven? We geloven daar niet in. Je best presterende mensen moeten hun focus behouden op de core en mogen niet vermoeid raken door afleidingen. Voor je het weet realiseer je privileges op de werkvloer, doordat je onbewust je best presterende mensen soepeler laat omgaan met de additionele regels. Wat zorgt voor ongelijkheid op de werkvloer



2. Meer ruimte voor mensen hun eigen handelen toont een eerlijker wederzijds beeld

Hoe meer ruimte we bieden aan mensen op de werkvloer , hoe eerlijker het beeld. We krijgen een reflectie van henzelf die uit de mensen zelf komt en niet een “synthetische” reflectie van onze opgelegde verwachtingen naar ons toe. Mijn ervaring tot nu toe is dat je er op deze manier ook makkelijker en sneller achter kunt komen of je als 'baas' en werknemer bij elkaar past.



3. Bedenk niet voor je mensen wat ze met hun tijd moeten doen

“Wat gaan we ze laten doen wanneer ze de vrijdag vrij hebben kunnen krijgen?” Dit was een van de neigingen die we bij ons zelf bespeurden, toen we hiermee begonnen. Liefst heb je immers een stem in wat mensen doen; ontwikkeling, sport of 'iets goeds met je tijd'. Weer die neiging om een regel toe te voegen aan de afspraak. Met als gevaar dat jij als werkgever je eigen “vrije dag” druk bent met het controleren van je mensen - precies het omgekeerde van wat je wilt. Daarom stellen we als enige voorwaarde: Doe met deze dag wat je van waarde vind voor jezelf”.

Persoonlijk maakt het mij niet uit of je ervoor kiest om een familielid te bezoeken, je partner tijd te geven, vrijwilligerswerk te doen of gewoon lekker nutteloos voor de buis te hangen. Zolang jij denkt dat dit nuttig is voor jezelf, dan is dat okee wat mij betreft.



4. Je krijgt meer terug

Denk nu niet dat we bij Maak minder hard werken. Niet alleen maken we netto meer werkuren, er is vooral een groei in het aantal gemaakte kwalitatieve uren. Men heeft meer tijd voor reflectie. Het resultaat is dat onze output (onze concepten) sterker wordt, terwijl mensen ook investeren in de eigen persoonlijke ontwikkeling.

Al met al zijn we blij met deze wijze manier van werken. Het vergt meer van het managementteam. Want geen van de drie partners bij Maak had voordien zelf ervaring met een werkvloer zoals die we nu aan het kneden zijn. Mijn doel is dat we een plek realiseren voor ons talent waarin hun persoonlijke ontwikkeling op nummer 1 staat en waarin ze niet worden opgeslokt door werk. We willen het beste talent aan ons binden. Die mensen vind je niet, die vinden zichzelf, mits je de beste omgeving biedt om in te werken.

Omar Kbiri is mede-oprichter van Maak & VEED