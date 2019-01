Jonge radiomakers bouwen een muziekplatform voor jongeren

Het 17-jarige radiotalent zit in vijf vwo. Zij had geen ervaring in de radiowereld, maar met haar frisse mening, welbespraaktheid en enthousiasme heeft ze een plekje in het team weten te veroveren. ‘Acteren en presenteren is alles wat ik wil doen’, zegt Van de Watering vastberaden. ‘Daarom heb ik mij opgegeven voor de selectierondes. Na het opsturen van mijn filmpje werd ik meteen gebeld: ze vonden me enthousiast overkomen en werd uitgenodigd voor de audities.’

Zenuwachtig was ze wel. Vijftien jongeren moesten om de beurt hun ideeën presenteren voor driekoppige jury, die bestond uit de presentatoren: Giel Beelen, Ruud de Wild en Pierre Papa. ‘Ik had echt niet verwacht dat ik werd gekozen. Giel kwam met allerlei radiotermen waar ik nog nooit van had gehoord. Ik had ideeën die eigenlijk helemaal niet kunnen, zoals de radio uitzenden op YouTube, dit kan niet in verband met de rechten. Gelukkig vond de jury dat juist leuk en spontaan.’