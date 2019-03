Dit zijn de 100 Beste Marketeers van Nederland (51-75)

51 (-) Chantall Olthoff

European marketing director WE Fashion

'Authenticiteit en inclusiviteit in onze campagnes brengen door te werken met WE-collega’s en -klanten als model in onze campagnes, door ons zelf gecast, is mijn beste prestatie. Mensen die elkaar niet kennen, maar in ieder geval een overeenkomst met elkaar hebben, name- lijk het merk WE, komen dan samen. Het blijft belangrijk marketing niet als isolatie te zien als een vak of afdeling of team.’

52 (-) René & Marianne van Geer-van Sasse van Ysselt

Secrid

‘Wij adverteren niet, doen niet aan pr, weigeren om te verkopen via internet- platforms, houden niet van Facebook en hebben onze website nog steeds niet op orde. Wel focussen wij onze aandacht al bijna tien jaar lang op de traditionele winkels. Wij zien retailers als onzeambassadeurs, die elk ochtend hun deuren openen voor Secrid-klanten.’

53 (73) Peter Zijlstra

Head of Marketing Mercedes-Benz

‘We hebben in 2018 zowel onze twee key-bureaus vervangen als de interne organisatie aangepast en veel nieuwe tools geïnstalleerd. Om dat allemaal in goede banen te leiden in een jaar waarin we GDPR moesten implementeren en onze normale bomvolle introductie- en activiteitenkalender moesten invullen, zie ik als mijn grootste prestatie.’

54 (23) Maartje Frederiks

Ceo HelloFresh

‘HelloFresh heeft de ‘maaltijdbox’ aan Nederland gepresenteerd, en is nog steeds onbetwist marktleider. Belangrijk mijlpalen in 2018 zijn uitbreiding van maaltijdkeuze, verbeterde personalisatie van ‘multi-channel’-klantcommunicatie en de lancering van nieuwe producten.’

55 (24) Dorkas Koenen

Directeur Marketing Rabobank

‘Onze grootste vakprestatie was de introductie van de nieuwe klantfilosofie- en voor de segmenten Particulieren en Bedrijven, waarbij een maatschappelijk klantinzicht de basis is voor alle marke- tingactiviteiten en tevens richtinggevend voor de rest van de organisatie. De ef- fectiviteit van marketing wordt bepaald door de kwaliteit van het klantinzicht én de conceptuele vertaling daarvan in alle customer touch points.’

56 (65) Maarten Vernooij

Global Business Leader Signify

‘Afgelopen jaar ben ik binnen Signify, de nieuwe naam voor Philips Lighting, wereldwijd verantwoordelijk geworden voor Smart Lighting-oplossingen voor gebouwen. Afgelopen jaar hebben we hiertoe een nieuw merk gelanceerd: Interact. Mijn marketinguitdaging is om IOT voorbij de hype te brengen. Hoe kunnen we de data die we met elkaar massaal genereren nu echt omzetten in toegevoegde waarde voor de klant?’

57 (-) Dave Shoemack

Chief marketing officer VanMoof

‘Vorig jaar lanceerden we onze beste VanMoof Electrified ooit. Zonder dat de fiets af was. Dankzij goede pers- en een seedingaanpak onder onze trouwste fans kregen we ruim zesduizend mensen zover om een fiets van €3.398 te kopen zonder die ooit in het echt nog gezien of gereden te hebben.’

58 (26) Atilay Uslu

Oprichter Corendon

‘Onze grootste prestatie was groei in een niet groeiende markt. Vooral dankzij een juiste marketingmix. We combineren traditionele massamedia met een-op-eenmarketing, maken ge- bruik van nieuwe middelen als influencer marketing en vergroten onze naams- bekendheid door sportsponsoring.’

59 (-) Cas Boland

Voorheen hoofd marketing Van Gogh Museum, nu: MOCO Museum

‘Begin 2018 ben ik begonnen om de de data-driven marketingcompetentie naar een hoger niveau te tillen. Het mooiste resultaat is wellicht de positieve energie die het collega’s heeft gegeven. Doelen worden nu meer gezamenlijk ervaren omdat ze concreter zijn. Tegelijkertijd is er een duidelijker ownership ontstaan waardoor besluitvorming sneller kan.’

60 (-) Erica van Vonderen-Hahn

International Marketing & E-commerce Manager Basic-Fit

‘Het grootste succes was dat de afdeling veel meer data-gedreven is geworden. Daarnaast zijn we van massacommuni- catie naar een veel persoonlijker geau- tomatiseerde aanpak gegaan en hebben alles in video gedaan in een jaar waarin videomarketing echt een vlucht heeft genomen.’

61 (-) Nadine Nooteboom

Marketing director Swapfiets

‘De ontwikkeling van een nationaal product gericht op studenten naar een internationaal merk met brede aantrek- kingskracht was mijn grootse marke- tingprestatie. De uitdaging is altijd om consumenten te overtuigen door middel van relevante en positieve ervaringen in plaats van met rationele argumenten.’

62 (-) Jortijn Bijl

Senior marketingmanager Afas

‘Mijn grootste prestatie is om in een van de meest complexe branches die we bedienen een nieuwe marketingstrate- gie te ontwikkelen om ook de laatste prospects te converteren naar klant. Het gebruik van data en machine learning is hierbij het belangrijkst geweest.’

63 (53) Pascal van Ham

Head of Marketing Tony’s Chocolonely

‘We openden de Tony’s Super Store in de Beurs van Berlage waar je je eigen reep kunt maken en we lanceerden ‘Tony’s Open Chain’: het platform waar- bij bedrijven zich kunnen aansluiten om cacao in te kopen volgens ‘Tony’s recept voor slaafvrije cacao’. Albert Heijn sloot zich met Delicata als eerste chocola- demerk aan, wat werd opgepikt door onder andere Forbes en The New York Times.’