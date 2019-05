Is Fring de app die freelancers en opdrachtgevers bij elkaar brengt?

Weten of een freelancer beschikbaar is of niet is waardevolle informatie. De grotere bemiddelaars en recruiters zien dat en kloppen nu aan bij Fring. En dat betekent dat Edwin toch moet gaan sleutelen aan de functionaliteiten. Bijvoorbeeld door een apart profiel te ontwikkelen voor de bemiddelaars. Want die hoeven hun beschikbaarheid natuurlijk niet op te geven. En de eerste stap richting koud is eigenlijk al gezet. Want als gebruiker van de app kun je bij elke freelancer tags invullen. Kernwoorden – zoals de skills van de freelancer en programma’s waarmee hij of zij werkt – waarmee je snel kunt filteren in het grote aanbod. Dit zegt Edwin hierover: “Het is nu een minimum viable product. Wat ik - afhankelijk van de vragen van de markt - altijd nog kan uitbreiden met andere functionaliteiten. En ik wil ook weten van de bemiddelaars wat ze er graag in willen hebben. En dan ga ik dat oplossen.”

Hoe lang blijft Fring klein?

In de afgelopen jaren heb ik heel wat initiatieven zien opduiken en ook weer zien verdwijnen. Ik durf bijna niet te voorspellen wat wel gaat werken en wat niet. Sommige gegarandeerde flops bestaan nog steeds en sommige doodgeverfde winnaars verdwenen als sneeuw voor de zon. Maar Fring is anders. Doordat het is ontstaat vanuit het warme netwerk en is begonnen met een enorme basic functionaliteit, zou het best wel eens succesvol kunnen worden. Of, om Edwin hierover te quoten: “Fring gaat fucking groot worden!”

Minpuntje: Fring is nog niet op desktop

De app is gemaakt met Flutter. Dat programma duwt het ontwerp automatisch naar een Android- en een iPhone-versie, maar nog niet naar web. En dat is jammer. Want als bemiddelaar heb je eigenlijk beide nodig. Een webversie zodat je snel kunt switchen naar LinkedIn en mail. En een app om bij een klant meteen de beschikbare kandidaten te zien.