Plastic opblazen en kleed met orkest: Roos Meerman ontwerpt geen objecten maar technieken

Ben je een designer of een uitvinder? Dat is een vraag die Roos Meerman geregeld te horen krijgt. De 27-jarige is een beetje van beide. Met haar werkwijze - het ontwerpen van technieken - slaat ze een brug tussen wetenschap en design. Zo toverde ze een wandkleed om tot een muziekinstrument, en maakte ze kunst door plastic op te blazen met warme lucht. Meerman wil met haar werkwijze nieuwe deuren in de designwereld openen: 'Ik focus op processen in plaats van het eindproduct.'

‘Design wordt een steeds breder begrip’, vertelt Meerman. ‘Vroeger omvatte het tafels, stoelen en lampen, maar tegenwoordig bevindt het zich steeds meer op het snijvlak van kunst en wetenschap.’ De ontwerper, die in 2014 afstudeerde in Product Design aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten, houdt zich bezig met natuurkundige fenomenen. Met deze werkwijze won ze verscheidene prijzen: een New Material-award (2014), Ontwerp en Innovatie Prijs Gelderland (2016), Bio Art en Design Award (2016) en Radicale Vernieuwers van Nederland (2016). Ook is ze door de Volkskrant uitgeroepen tot hét Designtalent voor 2019.