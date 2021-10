Brits talent en feministe Fiona Jane Burgess naar Halal

De Londense Fiona Jane Burgess werd op haar 28e moeder van een tweeling, terwijl haar band Woman’s Hour uiteenviel. Gelukkig had Burgess de laatste video’s voor haar band geregisseerd en bleek dat ze hier aanleg voor had, dus besloot ze zich op regie te storten. Sindsdien heeft ze aan campagnes, muziekvideo's en persoonlijke projecten gewerkt, zoals eerder dit jaar The Boob Life voor babymerk Tommee Tippee, dat meerdere prijzen won - zie onderaan.

Verder heeft ze werk gemaakt voor Gucci x Highsnobiety, The North Face x Gucci, Burberry, Nowness, Nike en adidas x Fiorucci.

Naast het maken van films geeft Burgess regelmatig workshops in een psychiatrische afdeling over drama en kunst en is ze in algemene zin een pleitbezorger voor een groter bewustzijn van geestelijke gezondheid.

Originaliteit

'We houden van haar werk, haar inzet voor vrouwen-empowerment en haar werk voor mensen met psychiatrische problemen, maar bovenal houden we van haar persoonlijkheid en haar originaliteit', zegt Gijs Determeijer, partner en producent bij Halal.

'Vanwege haar achtergrond in muziek is Fiona op haar best als het gaat om films met muziek en beweging, maar ze is ook goed op het gebied van comedy, timing en dialogen. Last but not least, heeft ze ook een geweldige smaak en gevoel voor mode. Onze industrie heeft meer regisseurs zoals Fiona nodig - of liever gezegd, de wereld heeft meer mensen zoals zij nodig!'