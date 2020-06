Aad Kuijper, zijn helden en hun reizen: 'Creatie is de overwinning van de eenling'

Deze week is Aad Kuijper, oprichter van reclamebureau Alfred International, copywriter, ADCN Hall of Fame-lid en Coq de Grand Honneur-winnaar, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Aad over zijn week en eerste keuze:

'Ik ga regelmatig zondagochtend vroeg, voor de menigte uit, naar het Rijksmuseum om een half uurtje met de oude man te praten'

‘Wat inspireert mij? Terwijl ik nadenk over de vraag van Nils word ik bevangen door een lichte paniek: er is zoveel dat mij inspireert en toch schiet me even niks te binnen. Ik weet weinig van moderne muziek, ik lees geen bladen of kranten en op Netflix moet ik nog beginnen met House of Cards (als die er nog op staat). Wat inspireert mij? Ik vind heel veel dingen mooi, maar inspireren die mij ook? En heeft inspiratie überhaupt iets te maken met mooi of lelijk?

Tijdens een boottochtje door de Amsterdams grachten (niet inspirerend maar wel heel mooi) met vriend en artdirector Thierry Somers valt de naam Amy Winehouse en ineens begrijp ik het verschil. Amy’s muziek bijvoorbeeld vind ik geweldig, maar dat komt door het verhaal wat je erin hoort. Van het meisje met de verknipte vader-relatie die opgroeit in een tijd waarin soul al ouwelullen muziek is, maar met een stem die niks anders kan en die schreeuwt om gehoord en vooral geliefd te worden. Dat is wat je hoort in de melancholie van haar melodielijnen en de rauwheid van haar teksten. En dat heeft dus niks met mooi of lelijk te maken. En Amy, wat inspireerde jou tot het maken van dit album? Nou, mijn vader sloeg mij altijd verrot, dus ik dacht: daar schrijf ik eens een leuk liedje over.

Het is de kunstenaar tegen zijn of haar verleden, het lelijke eendje tussen de zwanen, de creatief die door de rest van de goegemeente voor gek wordt verklaard omdat hij te modern of te achterhaald is. Dat inspireert mij. Overigens niet om muziek te maken – die is al gemaakt en beter dan Amy word ik nooit, dus dat is juist demotiverend in plaats van inspirerend. Maar wel om net als zij te doen wat ik kan. Amy ’s verhaal inspireert om ook te creëren.

En toen had ik ineens heel veel voorbeelden. Jaws? Geniale film, kijk de making of, het heilige geloof, de strijd, de hindernissen. Die maken Jaws zo bijzonder. The Godfather, idem dito. Of Rembrandt van Rijn (15 juli 1606, Leiden - 4 oktober 1669, Amsterdam) die zichzelf schildert als oude man, best een leuk werkje, maar het verhaal van de kunstenaar die uit de mode is geraakt en zichzelf toch zó schildert, dát inspireert. Het heilige moeten, zo en niet anders en schijt aan de critici van zijn tijd: het is de grondlaag van dit schilderij; als ze de verf ooit gaan analyseren komen ze erachter dat er bloed, zweet en tranen in zit.

Het is het verhaal van de outsider, waar ook Poppe (van Pelt) in deze rubriek zijn liefde aan verklaarde. Literatuurwetenschapper Joseph Campbell ontdekte ooit dat alle mythes in de wereld hetzelfde verhaal zijn, dat van de eenling die breekt met zijn omgeving, die zijn eigen weg probeert te vinden, daarin lijkt te slagen, vervolgens zijn oude angsten moet overwinnen om tot inzicht te komen. En dat inzicht weer meegeeft als inspiratie aan een nieuwe generatie van eenlingen. Creatie is de overwinning van de eenling, dat is het cadeau wat Rembrandt ons geeft, of Coppola of Spielberg of Amy.

Zo kom ik vanzelf terecht bij mijn eerste definitieve, finale keuze van de week: Rembrandt. Toen ik de tentoonstelling van zijn portretten in het Rijks bezocht, belandde ik in de laatste groep Japanse toeristen van die dag. Halverwege ontdekte ik een doorsluiproute die me terugbracht in de eerste zaal die inmiddels leeg was. Daar stond ik alleen, oog in oog met vier zelfportretten. Vier keer Rembrandt en vier keer in een andere fase van zijn leven. Het mooiste schilderij vond ik zijn portret als oude man. Omdat het was alsof hij mij recht in de ziel keek en me zijn levensverhaal vertelde.

Hij schilderde het in zijn laatste levensjaar toen hij eigenlijk al uitgerangeerd was. Zijn leerlingen hadden zijn kunstje inmiddels afgekeken en waren zich gaan bekwamen in het “fijnschilderen” wat toen in de mode was. Rembrandt vond dat ijdeltuiterij en volhardde in zijn impressionistische techniek; sterker nog, hij deed er nog een likje bovenop, zo vertelde hij me.

Sindsdien ga ik regelmatig zondagochtendvroeg voor de menigte uit naar het Rijksmuseum om een half uurtje met de oude man te praten. Dan ben ik weer een week lang van mijn ijdelheid af.’