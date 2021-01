De Random Pic(k)s van Blue ter Burg: 'Bij twijfel, altijd doen'

5. 'In ons hempje en net te kleine zwembroek liepen we vrolijk Carré binnen'

Deze week is Blue ter Burg, regisseur en mede-eigenaar van Tebber Nekkel, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Dit is zijn vijfde en laatste keuze van de week, van vrijdag 15 januari 2021: 5. Hans Klok 'Toen ik na een zonnige middag varen in de Amsterdamse wateren werd afgezet op de Amstel samen met een goede vriend van mij, twijfelden we of we niet nog één drankje wilden drinken. We wisten onszelf te overtuigen en zetten de wandel in. We passeerden Carré toen twee vrouwen ons opeens aanspraken: "Eh heren... willen jullie misschien naar een voorstelling?" We reageerden enigszins verbaasd en misschien zelfs argwanend, maar wilden het toch wel even aanhoren. De dames hadden kaarten voor Hans Klok, maar moesten er onverwachts vandoor. Hun kaarten werden onze kaarten.

Dit was een kans die we niet wilden laten liggen. En in ons hempje en net te kleine zwembroek liepen we vrolijk Carré binnen. De zaal zat al nagenoeg vol, dus probeerden we onopvallend onze plek te vinden. Die bleek helemaal vooraan op de 1e rij te zijn.

De show ging van start en het was precies wat je wilt én verwacht bij een Hans Klok-show: spektakel waarvan je niets begrijpt. Het echte feest begon echter na ruim een half uur. Toen Hans de zaal tot stilte maande en besloot een baksteen in het publiek te gooien. Gelukkig was deze van piepschuim, maar degene die deze plastic steen ving, mocht op het podium komen. De zaal was gespannen. Hans gaf dat ding een slinger en het belandde achter in de zaal. De (on)gelukkige meneer waarbij het belandde had hier alleen helemaal geen zin in en besloot de steen door te gooien. De volgende dame bleef ook liever op haar zetel zitten en gaf de neppe baksteen een gooi. Hij belandde op mijn schoot. De tijd leek even stil te staan, alle ogen in een uitverkocht Carré op mij gericht: wat ga ik doen? Ik sprong van mijn stoel en schreeuwde voluit "ja!". Applaus volgde toen ik in mijn feloranje zwembroekje het podium opklom. Wat volgde was een minder memorabele truc, maar een overgetelijke herinnering en avond.

Het deed me denken aan de film Sliding Doors. Waar een vrouw op weg naar een afspraak net de metro mist. En op het moment dat de deuren voor haar neus sluiten, ontstaat er een parallelle verhaallijn waar deze dame de metro wél haalt. Deze schijnbaar kleine gebeurtenis heeft gigantische gevolgen waarbij zich twee totaal verschillende levens ontvouwen.

Als ik bij het afstappen van de boot had besloten om gewoon lekker naar huis te gaan, had ik misschien wel nooit in Carré gestaan. En had ik misschien ook wel nooit dit stukje geschreven.

Bij twijfel, dus altijd doen.'