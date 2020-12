N=5 Independent Agency of the Year bij Eurobest 2020

Nederland stond 25 keer op de shortlist voor Eurobest 2020, het Europese zusje van Cannes Lions. Uiteindelijk werden 7 van de nominaties verzilverd:

- The Dark Side Of Money voor ABN Amro van N=5 won een Grand Prix in de categorie Creative Strategy en brons in Brand Experience & Activation;

- MediaMonks won met Dark: Interactive Netflix Guide een Grand Prix in Digital Craft;

- Hackyourfuture / Non-Profit Coding School For Refugees – Behind The Source van 72andSunny Amsterdam kreeg een Digital Craft Eurobest Award;

- Volvo Lifesaver Car / AED van Ogilvy | Social.Lab Amsterdam won zilver in de categorie Healthcare;

- Spacebuzz: VR Experiential Education Programme For Children Creating Earth’s Ambassadors van MediaMonks brons in Brand Experience & Activation;

- En Coca-Cola – Open Like Never Before van 72andSunny Amsterdam brons in Film Craft.

Energie

N=5 werd naast het winnen van eremetaal voor The Dark Side of Money verkozen tot Independent Agency of the Year. Thijs Bontje, creative director N=5: 'Een Grand Prix winnen in Cannes (voor Evert_45, in 2018, red) was natuurlijk een unicum, maar deze prijs heeft voor ons zeker ook heel veel waarde. Creatief aan de top komen is een, er blijven is een ander verhaal. Helemaal in de tijd waarin we nu allemaal zitten. Die bevestiging is altijd fijn en geeft de energie om de lat hoog te blijven leggen in de toekomst.'

Na het verlies van 'signature' klanten NS en KPN hebben jullie het even lastig gehad, is N=5 nu definitief herrezen?

'Tel daar Corona bij op en tel uit je winst. Het was zeker een lastige tijd, maar ook een tijd voor bezinning en vernieuwing. Daarin hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuw label, N=Content, zijn we meer in-house gaan produceren en is er een nieuwe Management Team neergezet met nieuwe energie. Dat heeft even tijd nodig gehad, maar het aantrekken van merken als NPO, Becel, Blue Band, PwC en de Hartstichting geeft vertrouwen en is een bevestiging dat we op de goede weg zijn.'

Wat is de kracht van The Dark Side Of Money, waar jullie een Grand Prix en brons mee gewonnen hebben?

'Dat het content is met een sterk en origineel basisidee dat de doelgroep weet te boeien. Niet alleen door het onderwerp en de storyline, maar ook door de kwaliteit van de film. Netflix-waardig. Daarnaast sluit het idee van het opsporen en herkennen van de continuïteitsfouten in de film aan op de YouTube-comment-cultuur van de doelgroep.

'Hoe effectief de 10-minuten durende recruitment-film (ABN Amro zoekt honderden jonge professionals die de strijd willen aanbinden tegen witwaspraktijken en op ‘fout geld’ willen jagen, red) is geweest? Zeer effectief: twee dagen na livegang hadden we al 400 sollicitaties binnen. Zes weken later (na campagne) staat de teller op 1.200 en blijft oplopen. Laatste stand september: bijna 1600. Daarbij heeft de campagne een kritische doelgroep (“Werken bij een bank? Dat nooit!”) écht weten hebben te raken en de merkperceptie beïnvloed. Blootstelling aan de campagne zorgt voor een uplift op:

- overweging (+30%) en voorkeur (+9%) voor ABN AMRO als werkgever;

- het imago van ABN AMRO als werkgever (gemiddeld +23%);

- het algemene merkimago (gemiddeld +23%).'

Waar liggen in deze uitdagende tijden de grootste ‘uitdagingen’ of mogelijkheden voor bureaus?

'De grootste kans is dat het merk weer steeds belangrijker wordt. Als gevolg van de purpose-revolutie of, positiever gezegd, de vraag van klanten aan merken om uit te leggen wat zij toevoegen aan de wereld. Daar ligt een grote kans voor bureaus. Ook wordt de tech-industrie/start-up categorie volwassener, waardoor de concurrentie tussen merken zal toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de toetreding van Amazon, waardoor Bol en Coolblue veel meer zullen moeten gaan investeren in hun merk. Investeren in het merk werd tot voorheen door start-ups vaak gezien als bijzaak. Dat zal gaan veranderen. Ten derde zien we dat bedrijven steeds meer streven naar een meer consistente merk-ervaring over alle touchpoints van de customer journey. Daar liggen kansen, zeker voor een strategisch merkgedreven bureau als N=5. Want als je niet weet wat je merk betekent, welke ervaring ga je mensen dan bieden end-to-end?'

De grote winnaars

De grote overall winnaars van Eurobest 2020 waren Moldy Whopper met 3 Grand Prix en drie campagnes met ieder 2 Grand Prix, waaronder MediaMonks met Printed by Parkinson’s dat werd ingezonden door hun Duitse klant Innocean:

- The Moldy Whopper – Burger King en Ingo, Stockholm / David, Miami / Publicis Romania, Bucharest (in Film, Industry Craft en Integrated)

- Enjoy Before Returning – Diesel / Publicis Italy (Brand Experience & Activation en Direct)

- Printed by Parkinson’s – Innocean / MediaMonks (Creative Data en Design)

- A Hard Pill To Swallow – Apotek Hjärtat / Åkestam Holst (Healthcare en PR)

Sizzer won 'via' opdrachtgever Publicis Italy met Enjoy Before Returning voor Diesel overigens ook nog een Grand Prix in de categorie Brand Experience & Activation en tweemaal goud (in Film en Film Craft Casting) en tweemaal zilver (in Film Craft en Film Craft Use of Adapted Music) met Francesca, eveneens voor Diesel.

En Creativity For All – Adobe x Keith Haring van dentsuAchtung! won nog brons in Film Craft, maar die werd ingezonden door de Russische productiemaatschappij Bakehouse Moscow.