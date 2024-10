Dick van der Lecq: 'Een vliegende kraai vangt altijd wat, zei hij dan'

2. Joop’s Roast - ' Buitenkant schoen, vol in de kruising'

'Soms kan het hard gaan. Zie je Joop met zijn megalomane koffieapparaat in B&B Vol Liefde de keuken van Anja in rennen. Denk je: die moet ik portretteren in de studio. Roep je tijdens het fotograferen dat het wel heel cool zou zijn als Joop zijn eigen koffielabel zou lanceren. Bel je met de branderij Koffie Lovers. Spring je in de auto om Joop met de ondernemers Rik en Andrea te fotograferen. Bel je vriend Nico voor het verpakkingsdesign en maak je een persbericht voor PR-vriend Jos. Bel je voor alle zekerheid nog even met de juristen van het productiebedrijf. Zie je drie dagen later Joop’s Roast in de winkel en is het in werkelijk alle media te zien en te beluisteren. En het mooiste van alles: wordt Joop - die van Anja en miljoenen kijkers nogal wat negativiteit over zich heen heeft gekregen - weer gezien hoe hij werkelijk is, als een leuke man vol liefde voor dames, en koffie.

De moraal van dit verhaal? Reclamemakers mogen wel wat opportunistischer zijn. Vanuit mijn consultancy BoardSupporter zie ik bureaus en opdrachtgevers die niet de middelen noch de tijd hebben om maandenlang te soebatten over briefen, debriefen, data-analyses, insightonderzoek, merkwaarden, positionering, creatieve richtingen en diversiteit & inclusie. Paralyse door analyse. Waardoor veel te weinig tijd en geld overblijft voor productie en exposure. Natuurlijk moet je je goed voorbereiden, de punt van de spijker is belangrijker dan het gewicht van de hamer. Maar de balans is zoek, ons vak gaat ten onder aan langdradige voortrajecten. We mogen de intuïtie meer laten spreken. Het was meen ik TBWA dat intern ooit het credo ‘Make stuff’ hanteerde. Joris Kuijpers noemt zijn nieuwe bureau Longstoryshort. Laat dit het startsein zijn voor een nieuw tijdperk. Niet dralen, maar sneller doorpakken naar creatie en executie. En als er een opportuniteit voorbijkomt - zoals Joop van B&B Vol Liefde - niet eindeloos opbouwen en rondspelen, maar direct uithalen. Buitenkant schoen, vol in de kruising.'