Hoe Jelani Isaacs (New Ams) een beter mens geworden is

Deze week was Jelani Isaacs, medeoprichter New Ams Cultural Creative Agency, +PlusOne (the Netherland’s first industry-wide creative talent development program) en ADCN-bestuurslid, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Jelani over z'n week: 'Ik heb je vraag om inspiratie gedreven picks letterlijk en persoonlijk genomen. Mijn leven draait om en door mensen, en ik kies er daarom ook voor om die in de spotlight te zetten.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. 'Zij maakt mij een beter mens en compleet'

'Suzanne van den Bouwhuijsen is mijn voorbeeld van een echt mens, een ouder, een loyale vriend, comedian, feminist, producer en last but not least mijn liefje.

Ons vak vraagt ook om opoffering, dit veroorzaakt een deel afbreuk van wie je bent, het verzwakt je soms. Dan ga je voorbij aan je pad en lever je te veel in. Met en door Suus in mijn leven blijft mijn eigenwaarde en focus op peil, voel ik me veilig, gewild en speciaal. Zij maakt mij een beter mens en compleet.

Ze kwam vanuit Nijmegen naar Amsterdam en heeft zichzelf vanuit een schoenenwinkel via allerlei odd jobs, receptioniste, account en projectmanagement naar 1 van de beste agency producers van de reclamewereld toegewerkt. Ik kijk enorm tegen haar op.

Zij belichaamt wat er nodig is om je carrière helemaal van scratch in te vullen, en te blijven doorvechten en ontwikkelen om bij de top te kunnen behoren. We delen ook dat we weten dat we toegetreden zijn tot een wereld die niet per se op ons aan het wachten was, maar waarin we toch zijn gebleven.

Vandaag (afgelopen maandag, red.) zijn we 18 jaar samen.'