Marco Jongeneel over de skateboardcultuur als opvoeding: 'Er was enorme saamhorigheid'

3. De Beasties

'Geen betere soundtrack voor een skatekid uit een suburb van Rotterdam dan van de Beastie Boys. Als een soort one-stop-shop leverden ze alles wat je als skateboarder op een grafische school wilde horen. Van op hol geslagen gitaren (zoals Transit Cop) tot jazzy en funky instrumentals (in In 3’s of Ricky’s Theme) en uiteraard hiphop-klassiekers (waaronder Sure Shot en Root Down) en samenwerkingen met The Pharcyde, Q-Tip, Biz Markie en vele anderen.

Ik had veel tijd om muziek te luisteren door de vele uren in de Rotterdamse metro. De mixtapes met voornamelijk hiphop die ik toen luisterde waren 'breed'. Maar de Beastie Boys waren simpelweg meer dan muziek, in ieder geval voor mij.

Jaren later pas ben ik meer te weten gekomen over de drie Joodse kids, met hun toenmalige DJ Rick Rubin, die in the voorprogramma van Madonna stonden. (Diezelfde Rick Rubin begon later met het label Def Jam en is nog steeds een groot producer.) De drie kids gaven zowel skatecultuur als hiphop een krankzinnige acceptatie-boost. Over acceptatie gesproken: ik ben trots op de opvoeding die de skateboardcultuur mij heeft gegeven. Er was een enorme saamhorigheid, die geen grenzen kende qua leeftijd of ras, alleen de grens van het hebben van een plank met 4 wielen en lol hebben. Dat gevoel werd versterkt door de Beastie Boys.

Mijn pick van gisteren, Spike Jonze, ontmoette de Beastie Boys in 1991 voor een foto in het blad Dirt. Een jaar later maakte Jonze deze video, waarin muziek en skateboarden samenkwamen. Helaas heb ik de Beasties slechts tweemaal zien optreden, beide legendarisch overigens.

Meer recent, 2 jaar geleden (6 jaar na het overlijden van Beastie Boy Adam Yauch op 47-jarige leeftijd) herdachten ze hun vriend en band member aka MCA door er over te praten in een soort huiskamersetting in Londen. Er werd die avond gelachen en gehuild, zowel door de twee overgebleven boys als in het publiek. Ze vertelden dat ze door de plotselinge dood van Adam nooit hun carrière muzikaal hebben kunnen afsluiten. Ze hebben een poging gedaan om het af te sluiten met een boek. Dit boek is echt een mega-aanrader, ook als je geen Beastie Boys fan bent of was.

Mijn pick of the day hadden, kortom, echt 100 foto’s van de Beastie Boys kunnen zijn. Onderstaande foto door de Amerikaanse fotograaf en kunstenaar Glen A. Friedman is het uiteindelijk geworden. Grappig genoeg vind ik de imperfectie van deze foto leuk. Geposeerd, sprong... maar helaas is de achtergrond scherp, niet de boys zelf. Zoals ze zelf waren: los, maar extreem scherp.'