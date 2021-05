Pim Gerrits: 'De beste communicatie-ideeën komen van buiten het vak'

Deze week was Pim Gerrits, zelfstandig creatief, mediamaker en schrijver, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Pim over zijn week: 'De rode draad is dat de beste communicatie-ideeën van buiten het vak komen. Net zoals echte vernieuwing meestal van buitenaf komt.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. De eenhoorn bestond niet / en dat vond hij niet leuk.

'Dit is de eerste zin uit het kinderboek ‘Tijs en de Eenhoorn’ van Imme Dros en Harrie Geelen (Querido, 2015). Een zin die de opening van veel literaire meesterwerken overtreft. ‘Call me Ishmael’, bijvoorbeeld, de nummer 1 uit de American Book Review 100 best first lines from novels is gewoon sneu hiermee vergeleken, laten we eerlijk zijn. Oké, Melville maakt het goed met de rest van Moby Dick, maar een kinderboek moet direct en voortdurend raak zijn. En met minder tekst en uitleg lezers vervoeren.

De beste kinderboeken, -films en -uitspraken zijn dan ook high concept: ‘a striking and easily communicable idea’. Net als een goed communicatie-idee, format, pitch of formule dus. Sterk, simpel en scherp. Uitnodigend voor interpretaties en stimulerend voor de beleving van de ontvanger. Of ‘engaging’ zoals sommige mensen zeggen.

Kinderboeken en -films zijn voor mij daarom inspirerender en leerzamer dan vakboeken of publicaties over communicatie. De enige reden dat je dit verhaal nog steeds leest is immers omdat je wil weten hoe het afloopt met de eenhoorn, toch?

Nog een voorbeeld van een kinderverhaal waarvan ik altijd onder de indruk blijf: ’Jacco’s Film’, de Filmacademie-eindexamenfilm van Daan Bakker uit 2009. De scène waarin Jacco als regisseur van zijn eigen verhaal de film stopt, terugspoelt en herinterpreteert is een van de mooiste, ontroerendste en meest ontwapenende stukjes cinema die ik ken (en ik ken echt keiveel films).

O ja, en de ontknoping? De eenhoorn en Tijs raken samen verdwaald en dat is best heel spannend. Gelukkig komen ze thuis waar Tijs de eenhoorn wijst op een tegel met een tekening van een eenhoorn. De reactie: ‘Ik besta echt,’ riep de eenhoorn. ‘Ik sta op een tegel!’'