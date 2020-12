De 5 voordelen van crossmediatransparantie voor Return On Advertising Spend

Stel: een grote Nederlandse adverteerder koopt 300 GRP’s per week, maar om tot een accurate berekening van de Return Of Advertising Spend (ROAS) te komen is validatie en bewijsvoering van de bereikseffecten van groot belang. De volgende vragen rijzen dan: hoeveel Nederlanders zijn er kwalitatief, ofwel daadwerkelijk, bereikt? Welke doelgroepen zijn selectief bereikt? En hoe vaak worden ze bereikt? Als het om inzet op tv gaat, wordt het bereik opgebouwd via lineair kijken, maar ook uitgesteld en via de online videoplatformen eromheen.

Maar hoe breng je dat als adverteerder in kaart? THX. kan de adverteerder handvatten bieden met media-metrics als Validated Quality Reach (vQR) en Validated Quality Frequency (vQF). Het gaat hier dus om daadwerkelijke geregistreerde bereikscijfers. Hierdoor wordt het voor adverteerders mogelijk om dagelijks hun media-inzet te monitoren.