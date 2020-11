Op deze manier maak je je bereikte doelgroepen inzichtelijk

Hoe gaat THX. in zijn werk? Stel: een willekeurig merk lanceert een light beer zonder toegevoegde smaakstoffen en suikers, gericht op jonge en sociaal actieve vrouwelijke millennials met veel interesse in gezondheid en klimaat. De distributie verloopt exclusief via de Jumbo.

Hoe kan deze adverteerder dan THX. gaan gebruiken? Heel simpel. Het merk kan via het THX.-dashboard direct inzien wie is blootgesteld aan bijvoorbeeld de tv-campagne of aan de online video die onderdeel is van de campagne. Het gaat hier om daadwerkelijk geregistreerde exposure aan de campagne. Het platform meet namelijk via de app of iemand daadwerkelijk is blootgesteld aan de campagne door middel van audiotracking. Daarnaast kan THX. ook locatielijsten van een outdoor-campagne van een adverteerder koppelen aan het verplaatsingsgedrag van THX.-gebruikers. Dit verplaatsingsgedrag is ook daadwerkelijk geregistreerd verplaatsingsgedrag via de app. THX. kan dus zeer specifieke bereikscijfers overleggen.

Maar er is meer. Het platform maakt het ook mogelijk in te zoomen op zeer gedetailleerd doelgroepenniveau. Zo kan THX. inzichtelijk maken wat de social mediaconsumptie is van de doelgroep, maar ook bij welke supermarkt de doelgroep die is blootgesteld aan de campagne zijn of haar boodschappen doet. Of wat de bierconsumptie is van deze doelgroep of dat men eerder het OV pakt of juist de auto. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar THX. biedt een breed scala aan kenmerken waar de adverteerder inzicht in kan verkrijgen.